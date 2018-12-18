«Ружье» ФРГ не должно выстрелить: почему немцев настраивают против России

Враг ли нам Германия?

На сайте Федерального агентства новостей уже не первую неделю проводится опрос, какая страна мира представляет сегодня наибольшую угрозу для России. Проголосовали, как следует из статистики, уже почти 120 тысяч человек. В первую тройку среди потенциальных «врагов номер один» пока входят США (с большим отрывом — 49% голосов), Великобритания (13%) и Китай (9%).

Среди других «номинантов на статус врага» значатся и Украина, и Израиль, и Япония, и Польша, и даже Пакистан, а вот Германии отдельной строкой там нет вообще. И быть не может. Ведь правда же, какой из нынешней ФРГ нам враг? Там, если считать с немцами бывшей ГДР и бывшего СССР, вообще «на четверть наш народ». А куда мы газопровод «Северный поток — 2» тянем? А кто с нами торгует на 50 млрд долларов в год, несмотря на всякие санкции? И это — враги? Да нет, бред какой-то…

Но если перевести взгляд с Германии, например, на ту же Украину, то совсем недавно это была вообще одна страна с Россией — практически с одним языком, одной культурой, одной системой ценностей, общей историей, одними технологическими стандартами… И «труба» была — не чета нынешним «потокам», и экономические связи, и Договор о дружбе, не говоря уже о семейных и прочих человеческих связях.

И куда все это сегодня делось? Всего-то за четверть века «незалежности», «рыночных ценностей» и массированной «промывки мозгов»?

Немцев настраивают против России. Зачем?

Пишу об этом прежде всего потому, что незапланированным образом ознакомился с содержимым сайта формально общественной, а в реале финансируемой из бюджета ФРГ медиакорпорации «Немецкая волна» (Deutsche Welle) — и просто был поражен тем, насколько ангажирована против России тамошняя информационная политика. По градусу русофобии американской CNN и британской BBC, как говорится, даже рядом не стояло.

Достаточно привести заголовки топ-новостей: «Как проходит обретение независимости православной церкви в Украине?», «Православный триумф Порошенко», «Желтые жилеты, российские тролли и Макрон», «Волкер заявил о растущей поддержке в ЕС идеи новых санкций против России» и так далее. Причем это касается не только русскоязычной, но и оригинальной версии сайта. Признаюсь, возникло такое ощущение (рад был бы ошибиться), что Германию всерьез нацеливают на дальнейший пересмотр итогов не только Второй, но и Первой мировой войны. Например, Украину сегодня в Берлине рассматривают точно так же, как после Брестского мира 1918 года, — в качестве «своей» территории. Им это случайно не в Вашингтоне пообещали?

Опять же, не секрет, что немецкое медиапространство почти полностью подконтрольно США и Великобритании, а те традиционно готовы делать все, чтобы по максимуму сталкивать Россию и Германию лбами — к тому же за счет налогов самих бундесбюргеров. И те ведь дисциплинированно платят… В случае, например, с популярнейшей газетой Bild, которая, в частности, дописалась до того, что изнасилования мигрантами немецких женщин спланированы в России, подобное не удивляет — частная лавочка, прибыль превыше всего, но Deutsche Welle — совсем другое дело.

И вопрос о том, насколько быстро можно превратить современное германское общество в Четвертый рейх, направленный против России, даже не стоит — это дело максимум какого-то десятка лет. Если что — пример Веймарской республики (с которой СССР активно сотрудничал и имел там множество сторонников, причем не только из числа коммунистов) вам в помощь. Да и двух «майданов» на Украине. Актуальных сценариев для этого — в том числе с использованием в качестве «массовки» тех же беженцев-мигрантов — не один и не два. А уж подводок — вообще великое множество (только калининградский эксклав России чего стоит).

Возможен ли реванш «Четвертого рейха»?

По большому счету, воссоединение Германии в 1990 году путем поглощения сданной Горбачевым ГДР уже создавало объективные предпосылки для «немецкого реванша», которые затем постоянно, на протяжении вот уже почти 30 лет, только усиливались в рамках проекта «единой Европы». После начала Brexit европейское лидерство ФРГ стало только вопросом времени, необходимого на конвертацию экономического веса в политический. Если с этой точки зрения рассматривать, например, «желтожилетные» протесты во Франции, то любое ослабление позиций официального Парижа в «евротандеме» — тоже на руку Берлину.

И как только в Вашингтоне решатся (не если, а когда) полностью «слить» свою восточно-европейскую клиентелу в немецкие руки, конфликт между Германией и Россией из сферы абстракций, гипотез и откровенных фантазий может снова вернуться в сферу актуальных международных отношений — как это случилось с темой войны между Россией и Украиной, которая всячески «форсилась» в медиапространстве с начала 1990-х годов.

В любом случае возможность развития событий по данному — пока еще «запасному» — варианту не стоит исключать, и его всегда нужно иметь в виду. Тем более об этом предупреждает и исторический опыт двух мировых войн ХХ столетия (к нему, кстати, при желании можно добавить и опыт Семилетней войны 1756–1763 гг.), и общий «геостратегический» тренд современности. В общем, это ружье не зря снова вешают на мировой и европейской политической сцене. Нельзя дать ему выстрелить.