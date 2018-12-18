Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Авария на теплосети в Кирове оставила без отопления 30 тысяч человек: опубликовано видео

60
0 Оставить комментарий

Авария на теплосети в Кирове оставила без отопления 30 тысяч человек: опубликовано видео

Киров, 18 декабря. На улице Некрасова в Кирове произошла коммунальная авария, без отопления остались около 30 тысяч жителей города, видео устранения последствия аварии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария затронула 19 социальных объектов. Как сообщили в Минэнерго Кирова, ЧП произошло из-за деффекта арматуры в теплосети. На месте работают коммунальные службы, устраняя проблему.

На кадрах запечатлена спецтехника и десятки коммунальщиков возле мест парения.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.