Авария на теплосети в Кирове оставила без отопления 30 тысяч человек: опубликовано видео

Киров, 18 декабря. На улице Некрасова в Кирове произошла коммунальная авария, без отопления остались около 30 тысяч жителей города, видео устранения последствия аварии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария затронула 19 социальных объектов. Как сообщили в Минэнерго Кирова, ЧП произошло из-за деффекта арматуры в теплосети. На месте работают коммунальные службы, устраняя проблему.

На кадрах запечатлена спецтехника и десятки коммунальщиков возле мест парения.