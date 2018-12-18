Москва, 18 декабря. Популярность фастфуда в России выросла вдвое, при этом в местах быстрого питания граждане стали тратить меньше денег. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги».

По словам экспертов, интерес к фастфуду можно объяснить многочисленными скидками, акциями и кэшбеком торговых точек.

Отмечается, что интерес к кафе быстрого питания в мегаполисах разный. Согласно данным «Яндекс.Денег», больше остальных он вырос в Воронеже, где число платежей за 12 месяцев увеличилось в 2,5 раза, пишут «Известия».

Кроме того, отмечается повышенный интерес к фастфуду в Уфе, Перми и Ростове-на-Дону — 2,2 и 2 раза соответственно.

Как отмечают эксперты, фастфуд привлекает россиян еще по одной причине — данный тип питания становится бюджетнее по сравнению с приготовлением еды дома.