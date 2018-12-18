«Порошенко хоть и бредит, но отчасти прав»: в Госдуме предложили ответить «здравым» решением по Крыму

СМИ нашли у президента Украины Петра Порошенко и украинского министра иностранных дел Павла Климкина родственников в России, в том числе в Крыму. Ранее Порошенко заявил, что дал поручение Службе безопасности Украины (СБУ) проверить украинских госслужащих, имеющих родственников в Крыму, с перспективой увольнения таких чиновников.

Как сообщает «Страна.ua», среди родни самого Порошенко гражданкой России, имеющей отношение к Крыму, является жена его старшего сына Юлия Порошенко. Вторая жена министра иностранных дел Украины Юлия Михайленко тоже связана тесными родственными узами с жителями Крыма, которые на референдуме 2014 года голосовали за воссоединение полуострова с Россией.

Яркую и неоднозначную позицию по этому поводу сформулировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Спасибо, что вы задали вопрос про Крым, — обрадовался Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей. — В этом вопросе я готов даже встать на позицию Порошенко, мне тут все понятно. Украинскому народу Россию преподносят как «агрессора», хотя это, конечно, ложь — Россия не является агрессором, но вся пропаганда на Украине направлена именно на это. И Порошенко говорит всем: вы боретесь с какой-то страной, считаете ее агрессором. Если Россия — это «агрессор», а Крым — это Россия, соответственно, Порошенко признает, что Крым — это Россия. С этой точки зрения он абсолютно верно озвучивает идею, что надо всех уволить, у кого родственники живут в Крыму. Они, по мнению Порошенко, должны уехать из Крыма, потому что он — российский. Его логика мне понятна».

В то же время, по словам парламентария, ему непонятна логика некоторых российских чиновников и журналистов по «крымскому вопросу».

«Мне 25 часов в сутки рассказывают, что Британия — враг, что они придумывают истерическую историю про [отравление Сергея и Юлии] Скрипалей, чтобы обвинять нашу родину во всех смертных грехах, что чуть ли не коршуны уже кружат у наших границ. При этом у [замгендиректора телеканала «Россия» Сергея] Брилева гражданство Великобритании! А он каждую субботу по федеральному каналу мне рассказывает, как родину любить!»

Претензии депутата не ограничиваются Брилевым. Он упрекает чиновников и бизнесменов, родственники которых живут за границей и имеют там счета. Недоволен парламентарий и тем, что крупным предпринимателям, попавшим под западные санкции, часть потерь компенсируют из бюджета.

«Наша фракция ЛДПР резко выступает от освобождения таких бизнесменов от налогов! При этом все эти люди продолжают ездить за границу, продолжают иметь второе гражданство, и все их родственники там находятся!» — негодует депутат Госдумы от ЛДПР.

Остановился Шерин и еще на одной проблеме, которая его волнует в связи с Крымом.

«Ну, и третий момент. А давайте-ка мы еще более основательно докажем, что Крым — российский и что это навсегда. Давайте все крупнейшие государственные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк, все федеральные сотовые операторы — «Мегафон», «Билайн», МТС — откроют филиалы в Крыму! Я вам больше скажу: знаете, почему люди боятся оформлять недвижимость в Крыму по российскому законодательству? Потому что у них возникают больные мысли: а не придется ли потом все это переоформлять? А почему? Не потому, что депутат Государственной думы Шерин какую-то жуть нагоняет, а потому, что в Крыму нет филиала Сбербанка, который боится антироссийских санкций!»

По мнению парламентария, журналисты обязательно должны поднять этот вопрос.