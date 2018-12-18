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Российские и индийские летчики начали полеты на совместных учениях «Авиаиндра-2018»

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Российские и индийские летчики начали полеты на совместных учениях «Авиаиндра-2018»

Москва, 18 декабря. Российские и индийские летчики приступили к полетам на совместных учениях «Авиаиндра-2018». Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что совместные экипажи истребителей выполнят практические упражнения бомбометания по наземным целям на полигоне. Также будут отработаны действия по посадке транспортных самолетов на укороченную полосу. Кроме того, экипажи транспорно-боевых вертолетов отработают посадку на неподготовленную площадку.

Военные выполнят спуск на тросах подразделений специального назначения с зависающего вертолета. Напомним, учения России и Индии «Авиаиндра-2018» проходят на территории авиабазы Джодхпур. В них принимают участие около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации России.

Занятия продлятся до 21 декабря.

Российские и индийские летчики начали полеты на совместных учениях «Авиаиндра-2018»

Автор: Алия Садыкова
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