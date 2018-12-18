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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 13 нарушений в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 13 нарушений в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо

Москва, 18 декабря. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — шесть. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

По данным военного ведомства, российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали 13 случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Хама, Латакия, а также Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 2, Хама — 2, Идлиб — 2», — говорится в бюллетене.

Также в Минобороны сообщили, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные миссии не проводились.

Автор: Андрей Крылов
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