«Мы просто посмешище для России»: глава МИД Словакии высказался о санкциях ЕС

Прага, 18 декабря. Европа превратилась просто в посмешище для России. Каждые шесть месяцев власти ЕС продлевают санкции, ничего не обсуждая, делая это «под столом», закончится все это «страшным позором», заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак

Лайчак убежден, что Европа ведет себя непоследовательно, говоря на языке санкций, а сами ограничительные меры на самом деле являются просто ширмой.

«Мы сами себе лжем и ставим себя в положение закоренелых лицемеров. Закончится все это страшным позором для Европы», — заявил он в интервью чешскому изданию Denik N.

Говоря о связях Словакии и Украины, Лайчак заявил, что страны поддерживают очень хорошие отношения, однако лично он не поддерживает ужесточение антироссийских санкций после инцидента провокации ВМСУ в Керченском проливе.

Санкции, по его мнению, давно не работают в принципе, и «европейская политика в отношении России должна быть совершенно другой».

«Мы должны вести критический диалог», — подчеркнул политик.

Кроме того, Лайчак отметил, что европейские власти с готовностью ездят в Москву," чтобы формально поддерживать билатеральные отношения».

«Да мы просто посмешище для России. Каждые шесть месяцев мы продлеваем санкции, ничего не обсуждая, под столом», — возмутился он.

По мнению министра, все эти так называемые «варианты а» утверждаются без разговоров, «потому что мы боимся».

«Мы боимся собственного инструмента, дискуссии о том, какими должны быть санкции, и чего мы от них ожидаем», — уверен он.

Лайчак не исключил также, что в конце концов одна из стран скажет «довольно».

«Боюсь, что мы к этому идем, и что закончится все страшным позором. Так дипломатия не делается. ЕС не говорит с Лавровым, а министры стран-членов к нему ездят. Что это такое?», — возмутился он.

При этом Лайчак не отрицает, что сам ездит в Россию. И визиты в Москву, по его словам, он наносит, потому что уверен, что в основе дипломатии лежит диалог.

В ответ на утверждение журналиста издания о том, что «Россия якобы понимает только язык силы», министр с иронией заметил, что в своем «языке силы» Европа очень непоследовательна.

«Наши санкции — только ширма. А что за ней? Только в текущем году канцлер Курц встретился с Владимиром Путиным четыре раза», — напомнил он.

Указал и на расхождение позиций европейских властей в вопросе реализации «Северного потока — 2»

«Немцы в глаза говорят нам, что это — лишь коммерческий проект. Почему мы сами себе лжем и ставим себя в положение закоренелых лицемеров?», — поразился политик.

По его словам, Европа ввела санкции, но при этом уверена, что они не подействуют. И в этом вопросе главным для Брюсселя было, чтобы это не навредило экономическим интересам ЕС, поэтому «те санкции, которые им вредили, на всякий случай вычеркнули из списка».