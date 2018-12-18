Москва, 18 декабря. За последние сутки в свои дома в Сирию из Ливана и Иордании вернулись более 700 беженцев, сообщается во вторник в информационном бюллетене центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 704 беженца», — говорится в документе.

Уточняется, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 192 человека, включая 58 женщин и 98 детей, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 512 человек, в том числе 154 женщины и 261 ребенок.

При этом внутри страны в места постоянного проживания за это время возвратились 255 человек. Фонд имени Ахмата Кадырова в течение дня провел гуманитарную акцию на пункте пропуска «Абу-эд-Духур», мирным жителям выдали хлеб общей массой в одну тонну.

Кроме того, благотворительные акции были проведены в населенном пункте Эн-Найм провинции Даръа и населенном пункте Телль-Бис провинции Хомс. Мирное население в Эн-Найме получило 232 килограмма «Тульских пряников», 22 спортивных костюма и пять мячей для игры в футбол, 250 килограммов «Тульских пряников» — в Телль-Бисе.

Инженерные войска за минувшие сутки ликвидировали 43 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) были уничтожены при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в САР, а также возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.