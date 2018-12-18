Сдерживать США от развязывания третьей мировой: эксперт оценил доклад Конгресса о гиперзвуковом оружии Москвы

В США признали, что страна не обладает достаточно эффективными комплексами ПРО, чтобы защититься от гиперзвукового оружия России и Китая. Соответствующий вывод был сделан в докладе главного подконтрольно-ревизионного органа американского Конгресса — Управления по подотчетности правительства.

«Оно [гиперзвуковое оружие] может применяться для усиления возможностей нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. Мер противодействия этому сейчас нет», — цитирует телеканал Fox News выдержки из документа.

По информации авторов документа, США не имеют как ударных гиперзвуковых систем, так и средств противодействия их применению.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что «Россию не волнует одобрение Америки, важно лишь развитие национального комплекса стратегического и ядерного вооружения».

«Похвала США нам не нужна, они могут повесить ее себе на грудь и в ней ходить. Для нас важно, чтобы стратегические и ядерные силы России по-прежнему были инструментом сдерживания и имели возможность гарантированного ответа по агрессору, если он нападет на нас первым. Группировка ядерных вооружений РФ, без исключения, может преодолеть американскую ПРО», — заметил он.

Коротченко уточнил, что понятие «гиперзвук» очень условное, потому что любая баллистическая ракета на заключительном этапе траектории достигает соответствующих скоростей.

Поэтому в данном докладе США идет речь о гиперзвуке в контексте планирующих боевых блоков, которые летят не по классической (баллистической) траектории, а в плотных слоях атмосферы.

«Выводы, которые сделали американцы, соответствуют действительности, так как нынешние силы ПРО США не способны осуществить перехват российских межконтинентальных баллистических ракет. Это данность. В США пытаются наращивать возможности противоракетной обороны, с тем чтобы девальвировать российские, но, думаю, у них ничего не получится, — разъяснил эксперт, добавив, что превосходство РФ в данной сфере вооружений очевидно. — За счет нового боевого оснащения и использования новых технологий в области ракетостроения мы по-прежнему будем обладать инструментами, чтобы сдерживать США от развязывания третьей мировой войны. И пока они будут понимать, что у РФ есть такая возможность, ядерную войну против нас Вашингтон не начнет».

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых и принципиально отличных видах вооружений, разработанных в России, направленных в том числе на преодоление ПРО США. Так, Путин сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.