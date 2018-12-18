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Обнаружен вирус, разряжающий Android-смартфоны

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Обнаружен вирус, разряжающий Android-смартфоны

Москва, 18 декабря. Специалисты в области кибербезопасности из компании Sophos обнаружили новый вирус, разряжающий смартфоны. Вредоносная программа действовала в устройствах на платформе Android, сообщил таблоид Mirror.

Вредоносная программа получила название Andr/Clickr-AD. Она была обнаружена в нескольких сервисах в магазине Google Play. В приложениях стоял кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам. При этом он работал вне зависимости от того, запущено приложение или нет. Такая постоянная активность гаджета и приводит к быстрой разрядке аккумулятора.

Всего вирусом было заражено 20 приложений. Отмечается, что общее число скачиваний составило более 2 миллионов. На данный момент зараженные приложения удалены из магазина.

Автор: Данила Копп
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