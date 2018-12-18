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Госдума направит обращение в ПА ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине

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Госдума направит обращение в ПА ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине

Москва, 18 декабря. В настоящее время на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедования. Об этом заявил журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине. Парламентской ассамблее ОБСЕ давно пора дать оценку действиям Киева и лично Петра Порошенко. Необходимо предпринять действия, которые заставят украинские власти прекратить давление на духовенство и прихожан. На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы», — заявил спикер Госдумы.

Кроме того, Володин не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев.

Автор: Ольга Летягина
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