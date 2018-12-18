Останки знаменитого советского авиаконструктора обнаружили под Нижним Тагилом

Нижний Тагил, 18 декабря. Сотрудники поисковой службы нашли на Урале останки известного авиационного конструктора Матвея Шенкмана, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Он также добавил, что родственники попросили захоронить останки в Самаре. Политик заверил в помощи и содействии.

Стоит отметить, что с 1938 года Шенкман курировал работу Воронежского авиационного завода. Под его руководством на предприятии было налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.

Конструктор погиб 23 мая 1942 года при крушении по пути в Нижний Тагил. Как сообщала «Газета.Ru», обломки самолета обнаружили в 2015 году.