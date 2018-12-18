ФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов против военных РФ

Москва, 18 декабря. За пять лет сотрудники военной контрразведки ФСБ РФ предотвратили четыре террористических акта, направленных против российских военнослужащих. Об этом сообщил глава департамента военной контрразведки ФСБ РФ генерал-полковник Николай Юрьев.

«Только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращены четыре террористических акта», — заявил он в интервью ТАСС.

Юрьев добавил, что специалисты военной контрразведки также предотвратили шесть преступлений террористической направленности и пресекли деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

Он подчеркнул, что терроризм остается серьезной угрозой.