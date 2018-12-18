ФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов против военных РФ
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Москва, 18 декабря. За пять лет сотрудники военной контрразведки ФСБ РФ предотвратили четыре террористических акта, направленных против российских военнослужащих. Об этом сообщил глава департамента военной контрразведки ФСБ РФ генерал-полковник Николай Юрьев.
«Только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращены четыре террористических акта», — заявил он в интервью ТАСС.
Юрьев добавил, что специалисты военной контрразведки также предотвратили шесть преступлений террористической направленности и пресекли деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.
Он подчеркнул, что терроризм остается серьезной угрозой.