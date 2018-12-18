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Россия

Число зарегистрированных безработных в России может превысить миллион человек

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Число зарегистрированных безработных в России может превысить миллион человек

Москва, 18 декабря. Число официально зарегистрированных безработных россиян может вырасти до 1,1 миллиона человек. Об этом говорится в материалах министерства труда и социальной защиты России.

Как пишет газета «Известия», цифры были озвучены для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Отмечается, что по данным на 21 ноября в России числилось 657,1 тысячи безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. При этом 132 тысяч человек находились в простое по инициативе администрации и вынужденных отпусках, работали неполное время.

По прогнозам Минтруда, в следующем году в службы занятости придут более одного миллиона человек.

Как уточнили специалисты, возможный рост числа безработных эксперты связывают с увеличением размера пособия по безработице и изменениями в пенсионном законодательстве.

Число зарегистрированных безработных в России может превысить миллион человек

Автор: Алия Садыкова
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