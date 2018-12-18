«Вы будете свободны»: в Киеве прошла акция в поддержку арестованных моряков

В преддверии трехсторонней контактной встречи в Минске, где будет обсуждаться вопрос обмена украинских моряков на российских заключенных на Украине, киевляне провели акцию в поддержку задержанных украинцев. Народные депутаты, участники Национального корпуса и волонтеры выстроились на Майдане с фотографиями арестованных моряков и политических заключенных, находящихся сейчас в России.

«Мы должны держаться вместе, чтобы показать Кремлю нашу позицию», «Моряки захвачены вопреки статьям Женевской конвенции, которой обязаны подчиняться все страны» — такие лозунги звучали из уст народных депутатов Рады, чьих имен не смог вспомнить никто в толпе журналистов.

Помимо заявлений и позирования с плакатами с именами арестованных, участники акции занялись сбором писем для моряков, которые будут переданы адвокатами. Волонтеры подходили к киевлянам и просили их оставить пожелания морякам к Новому году.

«Вы будете свободны, мы верим в это», — диктует волонтеру послание горожанин Дмитрий.

Волонтер Алена рассказывает, что им дали четкое указание все письма писать только на русском языке.

«Вот где логика, а? — задается она риторическим вопросом. — Мы доставляем украинскую открытку украинским морякам, а писать надо только на русском. Нам сказали, иначе открытки наши забракуют. Некоторые принципиально не хотят по-русски писать, и мы пишем за них».

Киевлянка Зинаида пишет письмо сама, на русском.

«Я так конкретно стараюсь ничего не писать. Пишу, что у нас с погодой, что снег пошел, что холодно. Что можно написать в такой ситуации?» — плачет женщина.

Немного придя в себя, Зинаида рассказала, что у нее двое братьев служат в АТО, сестра работает в Донбассе, а семью в полном составе она не видела на протяжении двух лет.

Письмо Зинаида положила в почтовый ящик. Он стоит посреди Майдана, туда можно положить новогоднюю открытку. Также волонтеры собирают материальную помощь морякам. С момента ареста последних удалось собрать 324 тысячи гривен.

Отметим, что на территории Украины существуют так называемые «тайные тюрьмы», где содержатся политические заключенные, которым никто не пишет писем поддержки. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 25 ноября украинские корабли зашли в Керченский пролив, нарушив государственную границу России. На призывы прекратить движение моряки не реагировали. В результате провокации все члены экипажей были арестованы.