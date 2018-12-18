Евросоюз хочет повысить устойчивость стран «Восточного партнерства» к киберугрозам

Москва, 18 декабря. Евросоюз хочет укрепить устойчивость стран «Восточного партнерства» к киберугрозам, говорится в новом тендере ЕС.

Программа будет способствовать укреплению устойчивости к киберугрозам и уголовно-правовых мер в странах «Восточного партнерства». На программу планируется выделить 3,2 миллиона евро.

«Сфокусируется на мерах по развитию технических механизмов и механизмов сотрудничества для повышения кибербезопасности и готовности к кибератакам, таких как усиление институционального управления и правового режима, развитие ключевой информационной инфраструктуры и повышение потенциала в области управления инцидентами», — говорится в документе.

Как отметил RT, в рамках этой программы Евросоюз будет повышать «готовность к кибератакам» в ряде стран, в том числе в Грузии, Армении, Молдавии и на Украине.