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Евросоюз хочет повысить устойчивость стран «Восточного партнерства» к киберугрозам

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Евросоюз хочет повысить устойчивость стран «Восточного партнерства» к киберугрозам

Москва, 18 декабря. Евросоюз хочет укрепить устойчивость стран «Восточного партнерства» к киберугрозам, говорится в новом тендере ЕС.

Программа будет способствовать укреплению устойчивости к киберугрозам и уголовно-правовых мер в странах «Восточного партнерства». На программу планируется выделить 3,2 миллиона евро.

«Сфокусируется на мерах по развитию технических механизмов и механизмов сотрудничества для повышения кибербезопасности и готовности к кибератакам, таких как усиление институционального управления и правового режима, развитие ключевой информационной инфраструктуры и повышение потенциала в области управления инцидентами», — говорится в документе.

Как отметил RT, в рамках этой программы Евросоюз будет повышать «готовность к кибератакам» в ряде стран, в том числе в Грузии, Армении, Молдавии и на Украине.

Автор: Данила Копп
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