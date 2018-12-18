Гендиректор ФГР оценил выступление российских гандболисток на Евро-2018
Москва, 18 декабря. Женская сборная России по гандболу в финальной битве первенства Европы-2018 в Париже проиграла хозяйкам турнира — 21:24, но завоевала две важные прямые лицензии — на чемпионат мира-2019 и в олимпийскую квалификацию к токийским Играм-2020.
???????????? @FRAHandball win their first European title with a 24:21 win vs @rushandball! #RUSFRA #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/oJzYUjWyhw— EHF EURO (@EHFEURO) December 16, 2018
Несмотря на поражение в финале, россиянки сотворили маленькое чудо, дойдя до финишной прямой, такого выступления от дружины Евгения Трефилова не ожидали.
Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин отметил, что Трефилов — максималист и жаждет только победы.
«Он [Трефилов] максималист и всегда хочет выигрывать турниры. Думаю, что пройдет немного времени, страсти остынут и мы все поймем, что второе место — отличный результат», — указал специалист.
Воронин напомнил, что сборная России не доходила до финала Евро в течение 12 лет, а также получила две важнейшие отборочные лицензии, пишут «Известия».
Как сообщала «Газета.Ru», сборная Франции впервые в истории выиграла европейский чемпионат и завоевала прямую путевку на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Японии.