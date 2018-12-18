Гендиректор ФГР оценил выступление российских гандболисток на Евро-2018

Москва, 18 декабря. Женская сборная России по гандболу в финальной битве первенства Европы-2018 в Париже проиграла хозяйкам турнира — 21:24, но завоевала две важные прямые лицензии — на чемпионат мира-2019 и в олимпийскую квалификацию к токийским Играм-2020.

Несмотря на поражение в финале, россиянки сотворили маленькое чудо, дойдя до финишной прямой, такого выступления от дружины Евгения Трефилова не ожидали.

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин отметил, что Трефилов — максималист и жаждет только победы.

«Он [Трефилов] максималист и всегда хочет выигрывать турниры. Думаю, что пройдет немного времени, страсти остынут и мы все поймем, что второе место — отличный результат», — указал специалист.

Воронин напомнил, что сборная России не доходила до финала Евро в течение 12 лет, а также получила две важнейшие отборочные лицензии, пишут «Известия».

Как сообщала «Газета.Ru», сборная Франции впервые в истории выиграла европейский чемпионат и завоевала прямую путевку на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Японии.