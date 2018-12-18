Москва, 18 декабря. В украинском городе Николаев найден памятник Ленину, уцелевший при так называемой «декоммунизации», передает местное издание 0512.

Как сообщает СМИ, монумент находится на территории бывшего пансионата. Глава Заводской райадминистрации Виктор Дмитрук заверил журналистов, что предписания по ликвидации памятника существуют, однако он находится на частной территории, а владелец разрушать монумент отказывается.

«Мы зашли в тупик, собственник говорит: «Это моя частная территория, и я хочу, чтобы он здесь стоял». И он стоит, мы вокруг этого ходим, но сделать ничего не можем», — пояснил Дмитрук.

Он добавил, что заммэра Николаева Владимир Крыленко поручил чиновникам разработать меры, чтобы «законно» демонтировать памятник.

Так называемый закон о «декоммунизации» действует на Украине с 2015 года. В рамках данной политики в стране были переименованы сотни городов и улиц. Вместо имен советских деятелей их называют именами украинских националистов, в том числе Степана Бандеры. Кроме того, осенью прошлого года киевские власти запретили использовать термин «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является «пропагандистским».

Эксперты неоднократно обращали внимание на то, что фактически так называемой «декоммунизацией» украинские власти хотят переписать историю и разорвать культурные связи между Украиной и РФ. На деле политика Киева по уничтожению памятных мест затрагивает не только советские мемориалы. Как передавала «Газета.ру», в Киеве планируют снести памятник полководцу Александру Суворову.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался о людях, по инициативе которых на территории сегодняшних Польши и Украины сносят памятники советским военным.