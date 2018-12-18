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Психолог назвал ярлыки, которые нельзя употреблять в отношении себя и других

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Психолог назвал ярлыки, которые нельзя употреблять в отношении себя и других

Москва, 18 декабря. Психолог рассказал, какие ярлыки нельзя применять в отношении себя и других. По его мнению, эти слова отравляют жизнь человека. 

Специалист отметил, что привычки, которые отрицательно сказываются на жизни человека, проявляются во многих отношениях бессознательно и формируют выбор. Из-за этого человек чувствует себя плохо и попадает в неприятные ситуации, не понимая, в чем кроется причина. По мнению специалиста из Neighborhood Psаychiatric Associates of Manhattan, для того, чтобы повлиять на ситуацию, необходимо проанализировать слова, которые используются в отношении себя и других.

По словам специалиста, глупец, эгоист и лентяй — слова, которые ни в коем случае нельзя употреблять в отношении себя и других. Психолог отметил, что глупец — это не об интеллекте, а об импульсивности, невнимательности и неспособности быть снисходительным к себе. Ярлык «эгоист» основывается на том, что самопожертвование, а не себялюбие должно преобладать в отношениях. Люди используют слово «лентяй», когда кто-то должен был что-то сделать.

Примечательно, что в список ярлыков, которые нельзя употреблять, попал еще целый ряд слов, сообщила Planet Today.

Автор: Данила Копп
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