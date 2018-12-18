Американские ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Москва, 18 декабря. Американские ученые из университета Калифорнии в Сан-Франциско обнаружили ген, благодаря которому женщины во всем мире живут дольше мужчин, передает журнал Aging Cell.

Генетики отметили, что продолжительность жизни обусловлена не только социальными факторами. В частности, как пояснили ученые, причина более короткой жизни мужчин не заключается, как принято считать, в том, что представители сильного пола якобы более склонны к ожирению, употреблению алкоголя, табака и наркотиков.

Исследователи считают, что на продолжительность жизни влияет то, как устроены и работают половые хромосомы. Они выяснили, что «мужская» Y-хромосома практически не содержит жизненно важных генов, в то время как нарушения в работе «женской» X-хромосомы могут привести к летальному исходу.

Как заключили американские ученые, женщины живут дольше благодаря «лишней» X-хромосоме. Свое предположение они подтвердили опытным путем, создав грызунов с «неправильным» набором хромосом. Эксперимент показал, что самцы и самки с XY-хромосомами жили меньше, чем особи с XX-набором. Однако самки XY все же жили несколько дольше самцов с таким же набором хромосом. По мнению ученых, гормоны, обеспечивающие женское долголетие, могут также содержаться в яичниках.