Россия сделает выводы: в СФ оценили резолюцию Украины о «милитаризации Крыма»

Генеральная ассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря».

Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал резолюцию международной организации в Twitter.

«Мы сожалеем о результатах голосования. Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям во имя западных политических амбиций», — говорится в заявлении российского дипломата.

За документ проголосовали 66 стран, против — 19, воздержалось большинство — 72.

В резолюции выражается «серьезная озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой», а также обстановкой в акватории Черного и Азовского морей.

В Совете Федерации выразили солидарность с позицией российского постпредства в ООН и подчеркнули, что данная резолюция никак не отразится на внутренней политике РФ.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал принятие документа «откровенным вмешательством во внутренние дела России».

«Крым и Севастополь с 2014 года — территории Российской Федерации, и что мы туда поставляем, — дело только Москвы. Никакая страна не имеет никакого отношения к этому. Голосование не имеет обязательного характера, но меня смущает позиция ряда стран, которые принимали в нем участие или же решали воздержаться. Понятно, что единогласно и консолидировано реагируют участники НАТО и их союзники, все это поддерживает Вашингтон», — разъяснил он.

По словам сенатора, «Россия сделает выводы, посмотрев на итоги голосования в ООН». Он напомнил о незаконном пересечении украинскими военными судами территориальных вод РФ и о том, как впоследствии большинство западных стран обвинили Москву в «агрессии», поэтому данный документ не что иное как продолжение затянувшейся провокации.

«Воздержаться проще простого — но всегда надо иметь свою позицию, тем более с некоторыми государствами у России союзнические отношения. Выводы можно сделать. Так как большая часть стран воздержались, то легитимность этой резолюции под большим вопросом. Это никогда не повлияет на политику России в отношении своего субъекта — Крыма. После того, как провокация в Керченском проливе представляется как «агрессия РФ», принятие подобного документа становится анахронизмом», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате всенародного референдума, в ходе которого 96,77% участников голосования высказались за возвращение в состав РФ.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что регион вошел в состав РФ абсолютно демократическим путем в полном соответствии с международным законодательством.