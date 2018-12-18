Милонов просит ФАС проверить «сетевиков» на завышение цен и нечестный бизнес

Москва, 18 декабря. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву с просьбой проверить крупные торговые сети в России на беспочвенное повышение цен, сговор и использование нечестных методов ведения предпринимательской деятельности.

Милонов напомнил, что люди традиционно приобретают продукты в крупных сетевых магазинах, где сразу же можно купить все нужное и по адекватной цене.

Тем не менее, по его словам, поступает большое количество обращений от россиян, в которых сообщается о фактах непонятного роста стоимости продуктов питания в преддверии новогодних праздников, передает RT.

Парламентарий назвал «аморальным и недопустимым» взвинчивание цен в преддверии Нового года с целью наживы.

Кроме того, он рассказал о еще одном новшестве таких магазинов, которые вводят людей в заблуждение. По его словам, некоторые супермаркеты не указывают стоимость продукта за килограмм.

«Вместо этого они пишут стоимость за 100 или 10 грамм товара, маскируя реальную цену за кило», — подчеркнул Милонов.

Ранее сообщалось, что стоимость колбасных изделий на российских прилавках может увеличиться практически на 30% из-за вероятного введения акциза на продукты переработки красного мяса.