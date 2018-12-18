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«Репортеры без границ» назвали число погибших журналистов в 2018 году

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«Репортеры без границ» назвали число погибших журналистов в 2018 году

Москва, 18 декабря. В 2018 году погибли 80 журналистов, что на 15 больше, чем в прошлом году. Это следует из доклада международной организации «Репортеры без границ», который был опубликован на официальном сайте организации.

«В 2018 году 80 журналистов были убиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 348 представителей СМИ были задержаны в связи с профессиональной деятельностью. Еще 60 журналистов удерживаются в заложниках. При этом трое представителей прессы пропали без вести.

Эксперты организации сообщили, что наиболее опасными странами для журналистов в текущем году стали Афганистан, Сирия, Мексика. В список также попали Соединенные Штаты после того, как в конце июня американец открыл стрельбу в офисе редакции Capital Gazette в Аннаполисе, убив пять журналистов.

Автор: Данила Копп
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