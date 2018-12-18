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Экономика

Москва выделит 27 регионам России деньги на развитие и модернизацию дорог

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Москва выделит 27 регионам России деньги на развитие и модернизацию дорог

Москва, 18 декабря. Правительство России выделит более 12 миллиардов рублей 27 регионам на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

Отмечается, что 8,1 миллиарда рублей будут выделены 14 регионам на реализацию крупных и важных для общества и экономики проектов. Еще 2,9 миллиарда рублей получат девять российских регионов на ремонт и развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Пять субъектов России получат финансирование в размере 623 миллиона рублей на строительство, восстановление и капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных сооружений.

Как ранее писала «Газета.ru», дорожным службам разрешили укладывать асфальт в мороз и снегопад. Асфальтоукладчики в России теперь смогут выполнять свою работу и при неблагоприятных погодных условиях: при незначительных осадках и в минусовую температуру. При выполнении таких работ необходимо следовать определенным рекомендациям, которые Росавтодор уже дал чиновникам и компаниям. Выполнение работ возможно при температуре до -10 градусов и при осадках до 5 мм.

Москва выделит 27 регионам России деньги на развитие и модернизацию дорог

Автор: Алия Садыкова
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