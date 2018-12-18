Стали известны подробности обысков в общежитии московского вуза

Москва, 18 декабря. В понедельник Росгвардия провела обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Около 20 студентов были задержаны. Очевидцы, участники событий и ректор вуза Вадим Косьянов рассказали о подробностях произошедшего.

По словам проживающих в общежитии студентов, разборки между студентами РГГРУ и расположенного поблизости Университета дружбы народов длятся уже давно. Как рассказала одна из учащихся геологоразведочного вуза, по слухам, одного из братьев студента РГГРУ из Ингушетии избили таджики из РУДН.

«Наши рванули туда и кого-то там побили. Потом уже к нашим окнам прибежала толпа таджиков и киргизов. И тут началась такая стрельба», — отметила девушка в беседе с KP.ru.

Она уточнила, что стрельбой ингуши распугали прибежавших к общежитию таджиков. При этом сами молодые люди в беседе с корреспондентом издания факт стрельбы не признали. Они не стали отрицать, что при обысках у них было найдено оружие, однако подчеркнули, что оно является травматическим, и все документы на него есть.

При этом, как выяснилось, после проверки Росгвардии в полицию были доставлены 16 человек разных национальностей: в общежитии проживают как ингуши, так и чеченцы, дагестанцы, азиаты, африканцы и русские. Однако, по словам ректора РГГРУ Вадима Косьянова, жалобы на ингушей поступают чаще всего.

«Когда в деканат стали прибегать даже самые терпеливые – вьетнамцы, мы, конечно, попытались привлечь внимание к этой проблеме ингушской диаспоры. Но сами видите, правоохранительные органы среагировали раньше», — пояснил Косьянов.

Он добавил, что после инцидента будет собрана жилищная комиссия, которая примет решение, разрешать ли студентам, у которых было обнаружено травматическое оружие, оставаться в общежитии. Косьянов выразил надежду, что найти взаимопонимание с учащимися и их родителями удастся. Как отметил ректор, студенты учатся на последнем курсе.

Ранее источники в МВД РФ в комментарии для Федерального агентства новостей объяснили, что обыски в общежитии РГГРУ проводились в рамках профилактической работы, ранее аналогичные мероприятия прошли в общежитии РУДН.