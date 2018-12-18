В Роскачестве рассказали о шкале оценивания шампанского

Москва, 18 декабря. Шампанское получается у отечественных виноделов лучше всего. О результатах проверки игристых вин в РФ рассказал заместитель главы Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, на сегодняшний день ведомство проводит масштабное исследование российского вина. Он объяснил, что все напитки оцениваются по стандартной шкале ГОСТ — 100 баллов, а уровень приемлемого качества составляет 71 балл. Однако российское ведомство решило установить новый потолок — в 78 баллов, пишет «Российская газета».

«Вино, которое набрало меньшее число баллов, в «Винный гид России» не включается. Для «очень хорошего» вина установлена планка в 86 баллов», — рассказал заместитель главы Роскачества.

Он также обратил внимание на то, что максимальную отметку получили единичные бренды российского шампанского. При этом до уровня «хорошего» игристого вина не дотянулся лишь 21 процент исследованного шампанского, резюмировал Лоевский.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать хорошее шампанское к Новому году.