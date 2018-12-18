«Константинополь роет яму православию»: американский митрополит оценил итоги «объединительного собора» на Украине

Вашингтон, 18 декабря. Итоги «объединительного собора» на Украине ставят под угрозу единство православия, заявил бывший предстоятель православной церкви в США митрополит Иона (Паффхаузен). По его словам, православным церквям придется встать перед непростым выбором – последовать за Константинополем или прекратить взаимодействие с ним из-за нарушения церковных канонов.

Американский митрополит оценил итоги «объединительного собора» на Украине. Он подчеркнул, что «Константинополь роет яму православию».

15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор». В нем участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур, которые не были признаны поместными православными церквами мира (за исключением Константинопольской). При этом главой «новой церкви» стал Епифаний Думенко — «митрополит» так называемого «Киевского патриархата», который не признают в православном мире.

Как объяснил американский митрополит, такой шаг Константинополя по Украине «роет яму» единству православия. По данным РИА Новости, священнослужитель уточнил, что другие православные церкви выразили поддержку предстоятелю канонической Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию. По мнению Ионы, проблему можно решить только лишь через согласие между всеми православными церквями. Он призвал руководство стран, в том числе Украины, самоустраниться от решения церковных вопросов, так как это не входит в их компетенцию.

Напомним, Константинопольский патриархат решил не предоставлять Украине автокефалию. Максимум, что может ожидать Киев — это митрополия и полное подчинение Константинополю. Об этом говорят опубликованные в украинских СМИ пункты устава «единой украинской поместной церкви», разработанного Константинопольским патриархатом.

Основные пункты устава гласят — говорить о независимости новой структуры не приходится, речь идет о полном подчинении Константинополю как митрополии. По новому уставу, «независимая украинская церковь» будет полностью зависеть от Константинопольского патриархата и будет держать связь с другими церквями только через него. Все важные решения будут приниматься «новой церковью» только с позволения Константинопольского патриархата.

Кроме того, «украинская церковь» будет получать миро, используемое в таинствах, только у Константинополя — а это один из главных признаков отсутствия реальной автокефалии. Также «единая поместная церковь» не сможет самостоятельно канонизировать своих святых, а должна будет подавать их имена Константинопольскому патриархату для утверждения.

Напомним, после решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали «расколом», Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал «канонически ничтожным» отмену Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Спикер РПЦ митрополит Илларион заявил: «Константинополь утратил право называться координирующим центром православия». В РПЦ надеются, что Константинополь изменит свое решение придать новый статус украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.