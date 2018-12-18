Голкипер футбольного клуба «Витебск» погиб в ДТП с супругой и ребенком

Минск, 18 декабря. Вратарь белорусского клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с супругой и ребенком. Об этом пишет портал pressball.by.

По данным ресурса, трагедия произошла в минувший понедельник, 17 декабря. Автомобиль голкипера KIA занесло на дороге, в результате он вылетел на встречную полосу, где врезался в эвакуатор.

Отмечается, что второй ребенок, который находился в детском автомобильном кресле, к счастью, остался жив.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

ФК «Витебск» выразил соболезнования в связи с произошедшим.