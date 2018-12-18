Стало известно, что еда в самолете опасна для здоровья

Москва, 18 декабря. Частный пилот Рэнди Джонс рассказал, что еда в самолете может быть опасна для пассажиров. Он заявил, что персонал убирает мусор и отходы с предыдущего рейса, а затем, не меняя перчаток, начинает упаковывать еду для новых пассажиров.

Как пишет The Sun, Рэнди Джонс работает частным пилотом почти 20 лет. Он считает, что еда и напитки на борту самолета могут быть опасны для здоровья людей, так как экипаж многих лайнеров практически не соблюдает санитарные нормы. Пилот посоветовал обращать внимание на кофе, так как вода, используемая для приготовления напитка, подается из загрязненных резервуаров.

Специалист уточнил, что для кофе используется не очищенная вода, и, если в городе питьевая вода низкого качества, то именно ее и будут пить пассажиры на борту.

Как пишет «Газета.ru», авиакомпании экономят на еде и алкоголе. Путешественники все чаще жалуются, что авиакомпании экономят на их питании — порции блюд уменьшились, а алкоголь вообще оказался под запретом. Более того, вслед за лоукостерами классические компании начинают взимать дополнительную плату за питание на борту. Авиаперевозчики настаивают, что ими движет не экономия, а забота о здоровом питании пассажиров.