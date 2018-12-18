ПАСЕ не может заткнуть рот любой стране и заставить платить: Володин рассказал, когда РФ вернется в организацию

Москва, 18 декабря. Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы платить деньги за то, что не приносит ей плодов и результатов. Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, российская сторона не будет принимать участие в работе ПАСЕ до тех пор, пока «первую скрипку» в организации играют структуры, настроенные против РФ.

Володин выразил уверенность в том, что на сегодняшний день ПАСЕ находится «в заложниках» в руках крайних радикалов в лице балтийских стран, Польши и Украины — эти государства при поддержке Лондона и Вашингтона навязывают свою позицию всей ПАСЕ. Председатель Госдумы подчеркнул, что Москва не вернется в ПАСЕ, пока «организация не одумается».

«Они посчитали, что можно рот заткнуть любой стране, и, при этом, страна должна платить деньги…», — отметил он.

Платить взносы в ПАСЕ, по его словам, нет никакого смысла, поскольку для россиян данная организация не приносит никаких плодов.

Напомним, после воссоединения Крыма с РФ ПАСЕ приостановила полномочия российской делегации. В конце июня минувшего года российская сторона перестала перечислять деньги в бюджет Совета Европы до тех пор, пока ее полномочия не будут восстановлены.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 95% крымских избирателей и свыше 96% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает Крым своей территорией.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».