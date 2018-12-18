Москва, 18 декабря. В последние годы отношения между Россией и НАТО достигли апогея своего напряжения, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску. По его словам, стороны чаще обмениваются взаимными упреками. Кроме того, он напомнил, что Североатлантический альянс проводит учения в непосредственной близости от границ России.

Как пишет «ПолитРоссия», сейчас международные группы НАТО быстрого реагирования, размещенные в странах Балтии, насчитывают около 4,5 тысячи человек. Военный эксперт подчеркнул, что для ведения полномасштабной войны этих сил недостаточно. Специалист указал, что в случае, если Запад решится нанести удар по России, ему придется перебросить американские войска к так называемому Сувалкскому коридору. Это сухопутный маршрут, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью.

По мнению военного, после того, как маршрут будет перекрыт, военные альянса смогут нанести удар по Калининграду. Василеску подчеркнул, что Москва понимает стратегическую важность района. Поэтому российские пограничники в Калининграде разместили по периметру своих границ систему «СОВА». Техника способна отследить любое передвижение войск НАТО через Сувалкский коридор.

Румынский эксперт объяснил, как российская система «СОВА» не позволит Западу в случае войны захватить Калининград. Военный считает «СОВУ» «настоящим кошмаром» для военных НАТО. Он напомнил, что вооружение было разработано специально для снайперов. Система состоит из датчиков акустического приема. Действия датчиков управляются компьютером. Василеску добавил, что несколько таких машин, курсирующих в непосредственной близости от Сувалкского коридора, смогут заблаговременно зафиксировать переброску сил НАТО в данную местность.

Ранее генерал НАТО объяснил, что будет в случае войны с Россией. Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс рассказал о том, что будет с европейскими странами-участницами альянса в случае войны с Россией.

По словам генерала, военный блок не обладает достаточной мобильностью при передвижении войск. Брукс указал на серьезные проблемы в сфере логистики. Он полагает, что силы НАТО испытают трудности с поиском дорог, способных выдержать военную технику. Кроме того, ключевые порты далеко не всегда готовы к ремонту устаревших железнодорожных путей.

«У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, — которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба», — полагает Брукс.

Военнослужащий назвал и другие факторы, негативно влияющие на мобильность НАТО. Он отметил, что для пересечения сухопутной или воздушной границы государства-участника альянса необходимо получить соответствующее разрешение. К тому же, данный вопрос частично относится к компетенции органов Европейского союза.

Министерство иностранных дел России заявило о невозможности нормального сотрудничества с НАТО в сложившихся условиях. В МИД РФ отметили, что инициатором прекращения сотрудничества выступило руководство военного блока.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства призвал вернуться к политике сдержанности. Об этом писала Газета.ru.