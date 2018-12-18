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Сирия: сотрудничество Крыма и Дамаска станет одной из главных тем ЯМЭФ-2019

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Сирия: сотрудничество Крыма и Дамаска станет одной из главных тем ЯМЭФ-2019

Севастополь, 18 декабря. Взаимодействие Крыма с Сирийской Арабской Республикой станет одной из ключевых тем пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет в апреле будущего года, сирийские власти подтвердили участие своей делегации на заседании постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научному сотрудничеству в Дамаске. Об этом заявил заместитель постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Он напомнил, что российский полуостров впервые участвовал в межправительственной комиссии по САР, передает ТАСС.

«Такое участие было крайне продуктивным для Крыма, поскольку почти все интересующие нас темы — создание торгового дома, транспортных маршрутов, взаиморасчетов — так или иначе нашли отражение в заключительном протоколе заседания», — обратил внимание Мурадов.

Он также добавил, что Дамаск принял приглашение посетить в будущем году ЯМЭФ. Кроме того, он отметил, что в Дамаске стороны обсуждали действенные шаги по дальнейшему формированию совместного торгового дома, установлению отношений между сирийскими и российскими банковскими учреждениями и другое.

Автор: Андрей Крылов
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