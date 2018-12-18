В Крыму назвали судоходную компанию для работы с Сирией

Симферополь, 18 декабря. Совместная крымско-сирийская судоходная компания будет создана на основе компании-оператора Керченской паромной переправы «Морская дирекция». Об этом сообщил во вторник вице-премьер республики, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он уточнил, что создание совместной судоходной компании будет завершено в ближайшее время, предположительно, до нового года.

«Сейчас по указанию главы республики планируется преобразовать «Морскую дирекцию» в такую компанию», — пояснил Мурадов в беседе с РИА Новости.

Меморандум об экономическом сотрудничестве между Сирией и Крымом был подписан в октябре. Стороны договорились о создании торгового дома и судоходной компании, а также о торговом обороте и прямом авиасообщении.

Компанию «Морская дирекция» в Крыму собирались ликвидировать после открытию моста через Керченский пролив. Автодорожная часть Крымского моста заработала в середине мая. Переправа стала самой протяженной в России: ее длина составила 19 километров.