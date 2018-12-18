«Это – «ужасное» наказание!» Эксперт объяснил суть литовских антироссийских санкций
Литва ввела санкции против российских пограничников, которые 25 ноября 2018 года успешно пресекли провокацию трех украинских кораблей в Керченском проливе и задержали их вместе с экипажами. Кроме того, литовское руководство заговорило о необходимости силой отобрать пролив у России.
Федеральное агентство новостей (ФАН) обратилось за разъяснениями к директору Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члену Изборского клуба Дмитрию Егорченкову.
«Санкциям конца нет и не будет, — заявил он. — Но санкции – только один из инструментов давления на Россию и на всех остальных конкурентов США по глобальному миропорядку. Это касается далеко не только России».
По мнению собеседника ФАН, то, что Литва вводит санкции, это очередной выстрел самим себе даже не в ногу, а в голову.
«Но может быть там и не ничего, и пуля прошла навылет, — иронизирует эксперт. – При этом Россия, в общем-то, никак не пострадает, тем более, что если речь идет о тех санкциях, которые обещали. А анонсировали личные санкции в отношении ряда людей, которые принимали решение о задержании украинских нарушителей в Керченском проливе».
Дмитрий Егорченков напомнил, что этим людям обещали не позволить вести бизнес на территории Литвы.
«Это – «ужасное» наказание [смеется] поэтому серьезно говорить о каком-то там влиянии на российскую экономику этих санкций как минимум не приходится. Другой вопрос в том, что прибалтийское государство в очередной раз бежит впереди планеты всей, снова пытаясь оказаться, как говорится «святее Папы Римского» в этих вопросах, и доказать свою лояльность «Вашингтонскому обкому» — объяснил он.
«Санкции будут. Всякие мелкие страны будут пытаться отрабатывать свою повестку в связи с Российской Федерацией. Те самые, которые на противостоянии с Россией и на таких вот шпильках в российскую сторону строят свою национальную идентичность и свою политическую субъектность» — подытожил член Изборского клуба.