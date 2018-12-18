«Это – «ужасное» наказание!» Эксперт объяснил суть литовских антироссийских санкций

Литва ввела санкции против российских пограничников, которые 25 ноября 2018 года успешно пресекли провокацию трех украинских кораблей в Керченском проливе и задержали их вместе с экипажами. Кроме того, литовское руководство заговорило о необходимости силой отобрать пролив у России.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обратилось за разъяснениями к директору Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члену Изборского клуба Дмитрию Егорченкову.

«Санкциям конца нет и не будет, — заявил он. — Но санкции – только один из инструментов давления на Россию и на всех остальных конкурентов США по глобальному миропорядку. Это касается далеко не только России».

По мнению собеседника ФАН, то, что Литва вводит санкции, это очередной выстрел самим себе даже не в ногу, а в голову.

«Но может быть там и не ничего, и пуля прошла навылет, — иронизирует эксперт. – При этом Россия, в общем-то, никак не пострадает, тем более, что если речь идет о тех санкциях, которые обещали. А анонсировали личные санкции в отношении ряда людей, которые принимали решение о задержании украинских нарушителей в Керченском проливе».

Дмитрий Егорченков напомнил, что этим людям обещали не позволить вести бизнес на территории Литвы.

«Это – «ужасное» наказание [смеется] поэтому серьезно говорить о каком-то там влиянии на российскую экономику этих санкций как минимум не приходится. Другой вопрос в том, что прибалтийское государство в очередной раз бежит впереди планеты всей, снова пытаясь оказаться, как говорится «святее Папы Римского» в этих вопросах, и доказать свою лояльность «Вашингтонскому обкому» — объяснил он.