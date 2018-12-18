«Лишился тормозов»: эксперт рассказал, как Запад «спешит использовать» Порошенко против России

Москва, 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко готовится устроить провокацию возле границы с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом российский дипломат подчеркнул, что ответ Москвы не заставит себя ждать, и будет таким, что «мало не покажется».

Лавров добавил, что Россия не допустит нарушение прав президентом Украины. Министр напомнил, что свое желание крымчане защитили в полном соответствии с нормами международного права. Как пишут СМИ, Лавров обратил внимание на то, что все шаги Киев согласует с Западом. Москве докладывают о том, что Порошенко поступают советы постоянно поддерживать небольшую интенсивность боевых действий. Лавров уточнил, что это делается для того, чтобы распространить в средствах массовой информации ложные сообщения о якобы наступлении России на Украину.

Как считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, поведение украинского президента характеризуют его две стороны – политическая и личностная. В эфире радио Sputnik эксперт рассказал, что если рассуждать о Порошенко как о личности, то можно сказать, что он «лишился тормозов». Специалист добавил, что украинский политик потерял всяческие остатки достоинства, которые у него еще были, и теперь готов к любым действиям. Эксперт рассказал, как Запад «спешит использовать» Порошенко против России.

Оленченко предположил, что Запад оценивает Порошенко как наименее популярного кандидата на предстоящих выборах президента Украины. Поэтому сейчас, по мнению эксперта, Запад пытается выжать из него все, что можно. Целью «кураторов» Украины является обострение отношений между Москвой и Киевом с последующим раскручиванием антироссийской кампании.

Ранее Порошенко не попал в тройку лидеров: украинцы рассказали, за кого проголосуют на выборах президента. Действующий глава Украины второй месяц подряд не попадает в тройку лидеров среди претендентов на пост президента страны. Такие результаты получили социологи Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Социологи обратили внимание на очень низкий рейтинг Порошенко на Украине. По их данным, второй срок подряд на посту главы страны его хотят видеть лишь 7,6% избирателей. Нынешний президент второй месяц подряд не попадает в тройку лидеров среди претендентов на пост руководителя Украины.

На данный момент лидером является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать на президентских выборах 13,3% избирателей. На втором месте держится руководитель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (9,4%). Тройку лидеров замыкает глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко: его поддержали 8,4% участников опроса.

Кроме того, эксперт объяснил, почему Порошенко использует политику провокаций. Политика украинского президента Петра Порошенко, направленная на провокацию России и разрыв с ней отношений, приведет к печальному финалу, полагает главный редактор «Украина.ру» Искандер Хисамов.

По словам Хисамова, Порошенко руководствуется «железной логикой», сделав ставку на агрессивное локальное меньшинство еще в 2015 году после подрыва украинскими радикалами крымских ЛЭП в Херсонской области. Украинский президент полагается на националистов – таких, как Дмитрий Ярош – однако реальной поддержки избирателей у него нет и не может быть. В то же время, низкий рейтинг не является сюрпризом для Порошенко; более того, он и не рассчитывает на народное одобрение своих действий.

Кремль ответил Порошенко на заявление о «войне» с Россией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал «войной» инцидент в районе Керченского пролива, где украинские военные устроили провокацию.