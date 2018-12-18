РФ и Эстония договорились о возвращении военных атташе | 18 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия и Эстония договорились о возвращении военных атташе
Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил, что Москве и Таллину удалось договориться о возвращении военных атташе. Эстония, напомним, выслала российского военного атташе, присоединившись к антироссийской истерии в связи с «делом Скрипаля». Россия ответила высылкой из Москвы полковника вооруженных сил Эстонии.
«Только сейчас, когда уже потеряно так много времени, договорились о возвращении обоих атташе, но, разумеется, это будут совсем другие люди», — отметил российский посол.
Российская резолюция против нацизма принята Генассамблеей ООН
Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ был поддержан 129 государствами, еще 54 решили воздержаться. Против резолюции выступили США и Украина. Подготовленный Россией документ содержит 66 пунктов, в которых содержится серьезная озабоченность Москвы относительно героизации любых нацистских движений, включая неонацистские группировки, а также бывших членов преступной организации «Ваффен-СС». Кроме того, документ содержит рекомендацию всем государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации при помощи соответствующих средств.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Однако чуть позже Генассамблея приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма. Большинство стран, представленных на заседании Генеральной ассамблеи ООН, воздержались от голосования по резолюции Украины, направленной против РФ. Однако, документ был принят простым большинством голосов — 66 «за», 19 «против» при 72-х воздержавшихся. Документ гласит, что Генассамблея озабочена поставками в Крым систем вооруженный, проводимыми там учениями, а также якобы имеющей место «дестабилизацией» обстановки в районе Азовского и Черного морей.
Кожемяко признан официально избранным губернатором Приморского края
Во вторник Олег Кожемяко признан официально избранным губернатором Приморского края. Такое решение единогласно было принято на заседании региональной Избирательной комиссии. На повторных выборах руководителя региона, которые прошли в минувшее воскресенье, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко набрал более 50% голосов избирателей. За него проголосовало 61,88% от всех, пришедших на участки для голосования граждан.