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8:28 18 Декабря 2018

РФ и Эстония договорились о возвращении военных атташе | 18 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Россия и Эстония договорились о возвращении военных атташе

РФ и Эстония договорились о возвращении военных атташе | 18 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил, что Москве и Таллину удалось договориться о возвращении военных атташе. Эстония, напомним, выслала российского военного атташе, присоединившись к антироссийской истерии в связи с «делом Скрипаля». Россия ответила высылкой из Москвы полковника вооруженных сил Эстонии.
«Только сейчас, когда уже потеряно так много времени, договорились о возвращении обоих атташе, но, разумеется, это будут совсем другие люди», — отметил российский посол.

Российская резолюция против нацизма принята Генассамблеей ООН

РФ и Эстония договорились о возвращении военных атташе | 18 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ был поддержан 129 государствами, еще 54 решили воздержаться. Против резолюции выступили США и Украина. Подготовленный Россией документ содержит 66 пунктов, в которых содержится серьезная озабоченность Москвы относительно героизации любых нацистских движений, включая неонацистские группировки, а также бывших членов преступной организации «Ваффен-СС». Кроме того, документ содержит рекомендацию всем государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации при помощи соответствующих средств.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

РФ и Эстония договорились о возвращении военных атташе | 18 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Однако чуть позже Генассамблея приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма. Большинство стран, представленных на заседании Генеральной ассамблеи ООН, воздержались от голосования по резолюции Украины, направленной против РФ. Однако, документ был принят простым большинством голосов — 66 «за», 19 «против» при 72-х воздержавшихся. Документ гласит, что Генассамблея озабочена поставками в Крым систем вооруженный, проводимыми там учениями, а также якобы имеющей место «дестабилизацией» обстановки в районе Азовского и Черного морей.

Кожемяко признан официально избранным губернатором Приморского края

РФ и Эстония договорились о возвращении военных атташе | 18 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Во вторник Олег Кожемяко признан официально избранным губернатором Приморского края. Такое решение единогласно было принято на заседании региональной Избирательной комиссии. На повторных выборах руководителя региона, которые прошли в минувшее воскресенье, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко набрал более 50% голосов избирателей. За него проголосовало 61,88% от всех, пришедших на участки для голосования граждан.