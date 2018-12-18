«А с кем вы воюете пять лет?»: в Сети отреагировали на угрозы Авакова о «катастрофе» для России

Киев, 18 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил Российской Федерации «катастрофой» в случае наземного вторжения на Украину. Пользователи Сети назвали это заявление признанием лжи Киева об «агрессии» Москвы.

Как отметил украинский министр, киевское руководство при военном положении пребывает в ожидании «агрессивных действий» со стороны России, а ее наступление станет «очень сложным вызовом» для Киева.

По словам Авакова, если «наземная агрессия» России произойдет, то это станет «катастрофой» для Москвы, потому что Украина якобы полностью готова к ее отражению.

Пользователи Сети назвали слова главы украинского МВД признанием того, что Украина с 2014 года не ведет войну против России, как считает и утверждает Киев. Участники дискуссии интересуются у министра, кому Вооруженные силы Украины противостоят в Донбассе в течение практически пяти лет.

«А с кем вы воюете пять лет?» — задают резонный вопрос участники обсуждения.

Помимо этого, в Сети обсуждают слова Авакова о «наземной агрессии». По мнению юзеров, российской стороне для «победы» над Украиной не требуется наступление сухопутных войск, так как при необходимости украинскую армию «можно ликвидировать ракетами и авиацией».

Украинская армия, по словам комментаторов, продемонстрировала свои «возможности и способности» в Керченском проливе, когда Пограничная служба ФСБ РФ остановила три корабля ВМСУ, которые вторглись в территориальные воды РФ.

Накануне глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Москве известно о планах Киева организовать провокацию возле границ России в Крыму. По его словам, если эта информация подтвердится, то Россия «ответит так, что мало не покажется».