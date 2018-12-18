Донбасс: ВСУ обстреляли Логвиново и Желобок в ЛНР

Луганск, 18 декабря. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики. Отмечается, что обстрелам подверглись районы Золотого-5 и сел Логвиново и Желобок.

Украинские военные вели огонь из минометов и гранатометов. Напомним, в Донбассе с 29 августа действует «школьное» перемирие. Оно было введено из-за начала учебного года в ЛНР и ДНР. Несмотря на это, украинские военные продолжают обстреливать территорию республик.

Как пишет «Газета.ru», ранее ВСУ в течение суток шесть раз обстреляли территорию ЛНР. По данным оборонного ведомства ЛНР, ВСУ открывали огонь по позициям народной милиции с направлений Троицкое, Луганское, Трехизбенка и Мироновский. По обстрелы попали окрестности Калинова, Нижнего Лозового, Красного Лимана и Вергулевки.