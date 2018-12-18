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Нострадамус предсказал начало третьей мировой войны в 2019 году

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Нострадамус предсказал начало третьей мировой войны в 2019 году

Москва, 18 декабря. Французский фармацевт и алхимик, знаменитый своими пророчествами, Нострадамус предсказал начало третьей мировой войны, в которой будут участвовать США, Европа, Россия и Китай.

Новое предсказание опубликовали французские блогеры. Отмечается, что, по пророчеству, в новой войне примут участие с одной стороны США или Европа, а с другой — Россия или Китай. Блогеры пришли к выводу, что в одном из своих катренов астролог предсказал вооруженный конфликт, который начнется в 2019 году. При этом итогом вооруженного конфликта должно стать ослабление Запада. Как передает РЕН ТВ, Нострадамус предсказал, что в разгар боевых действий произойдет падение большого астероида.

Как ранее писала «Газета.ru», президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о вероятности третьей мировой войны.

«Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись камнями и палками», — сказал Путин.

Он уточнил, что осознание того, что третья мировая война может стать концом цивилизации — очень важно.

Нострадамус предсказал начало третьей мировой войны в 2019 году

Автор: Алия Садыкова
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