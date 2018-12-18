Автошколы с 2019 года будут вносить данные о выпускниках в реестр Рособрнадзора

Москва, 18 декабря. Автомобильные школы с будущего года будут обязаны передавать персональную информацию о выпускниках в федеральный реестр Рособрнадзора. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, с 1 января следующего года автошколы должны будут передавать свидетельства о профессии водителя в электронном формате, которые выдаются после завершения курсов в Федеральный реестр сведений документов об образовании и квалификации, документах об обучении.

Согласно данным газеты, с указанного числа в системе заработает модуль, отвечающий за передачу информации о дополнительном образовании и профессиональной переподготовке.

Отмечается, что данные из перечня, заработавшего в 2013 году, сможет получить любой гражданин, знающий фамилию, имя и отчество, а также номер лицензии водителя.