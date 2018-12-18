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Сирия: Минобороны России заявило об успешном становлении военной полиции в САР

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Сирия: Минобороны России заявило об успешном становлении военной полиции в САР

Дамаск, 18 декабря. Руководитель главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский заявил об успешном становлении структуры в Сирии. Об этом он рассказал после награждения на авиабазе Хмеймим российских военных полицейских, которые завершили командировку и возвращаются домой.

По его словам, становление военной полиции в Сирии прошло в условиях специфических задач по выполнению гуманитарной миссии и миротворческих операций. Он уточнил, что командование сирийской армии, местное население, наблюдатели считают этот процесс успешным.

Как пишет Газета.ru, Генштаб сообщил о размещении российской военной полиции в сирийской Думе. 

Правительство Сирии развернуло масштабную работу по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры. Ранее в Генгтабе ВС России заявили, что обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась.

Сирия: Минобороны России заявило об успешном становлении военной полиции в САР

Автор: Алия Садыкова
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