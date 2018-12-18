«СБУ давно пора уволить обоих»: в Сети заявили, что Порошенко и Климкин должны уйти в отставку из-за родственников в России

Москва, 18 декабря. У президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел страны Павла Климкина есть родственники в России. Об этом пишет украинское издание Strana.ua.

Издание напомнило, что ранее Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить, есть ли у кого-либо из государственных служащих родственники с российским гражданством. При этом глава государства пригрозил таким чиновникам серьезными санкциями, вплоть до освобождения с должности.

Украинские журналисты выявили, что супруга старшего сына президента Украины Алексея Порошенко — Юлия — уроженка России. До смены фамилии у нее было российское гражданство. Также Юлия Львовна Порошенко, девичья фамилия которой Алиханова, была прописана с родителями в Санкт-Петербурге. Ее отец — Лев Алиханов – является военным на пенсии, а мать — Елена Алиханова – трудится в Ассоциации банков Северо-Запада. При этом дядя и тетя Юлии живут в Крыму, они также участвовали в референдуме, когда население полуострова высказалось за включение территории в состав России.

Издание пишет, что министр иностранных дел Украины также имеет родственников в России. В 2015 году он второй раз женился на Марине Михайленко, которая работает в администрации Порошенко. Кроме того, она является дочерью советского генерал-майора в отставке Юрия Васильевича Михайленко, награжденного в 2014 году медалью «За возвращение Крыма» и проживающего сейчас на российском полуострове.

В Сети заявили, что Порошенко, согласно своего заявлению, немедленно должен покинуть пост.

«Вот пусть теперь сами себя и увольняют», — написала пользователь Лариса Разина.

Теперь как принципиальные и честные люди они просто обязаны подать в отставку ))) — Tatyana Pavlova (@TatyanaPavlova_) December 18, 2018

Теперь если отталкивать от слов Порошенко: уволить всех, у кого есть родственники в России (Крыму)... придется и ему покинуть свой пост главы или его это не будет касаться?!))) — Jane Tomboy (@JaneTomb8y) December 17, 2018

СБУ давно пора уволить обоих! Ишь родню развели )))) — Александр Гиричев (@gir337) December 18, 2018

Конечно есть всё серьёзно. Климкин родом из Курска . В Курске куча родственников у Климкина проживает . У Порошенко в Крыму родственники с гражданством РФ . — Stan Goodman (@goodman_stan) December 18, 2018

Напомним, ранее чиновникам на Украине запретили критиковать Порошенко и писать пьяными в соцсетях. Кодекс поведения чиновников утвердил городской совет Днепропетровска.

Как сообщают украинские СМИ, кодекс был утвержден 25 апреля. Помимо общеизвестных этических норм чиновников обязали соблюдать и некоторые специфические правила. В частности, работникам днепропетровского горсовета запретили критиковать деятельность президента Украины, Кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета в СМИ.

Чиновники не смогут публиковать в соцсетях посты, находясь в нетрезвом состоянии, а также оставлять в Сети оскорбительные комментарии. Как отметил мэр города Борис Филатов, за подобные вещи депутатов следует увольнять.

«За хамство, пьянство и не совсем товарный внешний вид чиновники должны увольняться», — сказал он.

Детали внешнего вида госслужащих также прописаны в кодексе. В частности, женщинам не рекомендуется носить декольте, а количество цветов в костюме чиновника не должно превышать трех.