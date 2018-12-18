Резолюция РФ о киберпреступности принята Генассамблеей ООН

Нью-Йорк, 18 декабря. На заседании Генеральной ассамблеи ООН принята предложенная Россией резолюция о противодействии киберпреступности под названием «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

О положительном результате голосования Генассамблеи по резолюции, предложенной РФ, сообщил журналистам официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

По словам дипломата, резолюция дает начало поиску ответа на один из самых актуальных вызовов современности — угрозу безопасности отдельных людей и целых стран в киберпространстве.

«На первом этапе решение предусматривает запуск в Генассамблее широкой дискуссии по этой теме с подключением генерального секретаря ООН», — подчеркнул Стржижовский.

Предложив резолюцию по противодействию киберпреступности, Россия нашла поддержку со стороны государств-членов БРИКС, ОДКБ и ШОС, многих стран Африки, Латинской Америки и Азии. 36 стран выступили соавторами резолюции, предложив свои уточнения.

«Против проголосовали США и страны ЕС, которые, получается, не заинтересованы в общих решениях в этой области», — добавил Стржижовский.

Дипломат выразил надежду, что диалог, вызванный резолюцией, будет максимально конструктивным и призвал всех к совместной работе.