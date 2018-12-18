Полянский подверг критике резолюцию ООН о «милитаризации» Крыма

Нью-Йорк, 18 декабря. Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал резолюцию Генеральной ассамблеи международной организации о так называемой «милитаризации» Крыма.

Своими мыслями на тему дипломат поделился в официальном аккаунте российской дипломатической миссии при Организации Объединенных Наций в сервисе микроблогов Twitter.

«Мы сожалеем о результатах голосования. Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям во имя западных политических амбиций», — говорится в заявлении российского дипломата.

Напомним, что большинство государств, представленных на заседании ГА ООН, воздержались от голосования по резолюции Украины, направленной против Российской Федерации.

Однако документ был принят простым большинством голосов – 66 стран проголосовали «за» принятие резолюции, 19 — высказались «против», 72 государства воздержались от голосования.