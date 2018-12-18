В Минздраве рассказали, как выбрать алкоголь для Нового года

Москва, 18 декабря. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что в новогоднюю ночь, выбирая спиртные напитки, следует отдать предпочтение белому сухому вину. По словам специалиста, этот напиток нанесет наименьший вред организму.

Как пишет РИА Новости, белое сухое вино считается наиболее легким для внутренних органов, в том числе для печени. Эксперт рекомендовал не пить в праздничную ночь крепкие спиртные напитки. Брюн также добавил, что наиболее тяжкий вред приносят для организма сладкие спиртные напитки. В новогоднюю ночь увеличивается нагрузка на организм. Специалист подчеркнул, что алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому они перерабатываются плохо.

Как ранее писала Газета.ru, алкоголь помогает избавиться от дурных воспоминаний и сосредоточиться на хороших. Эксперимент был поставлен на плодовых мушках — в отличие от людей, у которых более 100 миллиардов нейронов, у плодовых мушек их всего около 100 тысяч, что делает их удобным модельным организмом. Кроме того, плодовых мушек привлекает алкоголь.