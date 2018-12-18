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«Ситуация ниппель»: экс-депутат Рады рассказал о провале политики Украины в Евросоюзе

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«Ситуация ниппель»: экс-депутат Рады рассказал о провале политики Украины в Евросоюзе

Киев, 18 декабря. Экс-депутат Рады Владимир Олейник рассказал, почему Украине не получится начать реализовывать свою продукцию на рынках Европейского союза.

Размышлениями на злободневную тему политик поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, озаглавив пост весьма красноречиво – «Система ниппель».

«Евросоюзу надоело постоянно объяснять украинским властям, что Украина не будет полноценным членом ЕС и рассчитывать на европейский рынок ей не стоит», — написал бывший депутат.

Олейник напомнил, что Европейский союз вводит ограничения даже для членов ЕС и, понятное дело, церемониться с Украиной не намерен в принципе.

«Украине не удастся зайти на рынок Европы, и без ограничения торговать своей продукцией. Евросоюз самих интересовал рынок Украины для своих товаров. Они этого добились», — продолжает рассуждать Владимир Олейник.

По мнению бывшего парламентария, Киев сам во всем виноват: в угоду Европейскому союзу Украина стала рвать все отношения с Россией, потеряла российский рынок, а теперь столкнувшись с европейской «стеной» обижается на ЕС.

«В принципе ситуация ниппель. Дуют в одну сторону. «Проклятые капиталисты» не видят Украину равным партнером. Используют в своих интересах, и обижаться нужно только на самих себя», — резюмировал бывший депутат Верховной рады.

«Ситуация ниппель»: экс-депутат Рады рассказал о провале политики Украины в Евросоюзе

Напомним, что на днях советник главы украинского министерства иностранных дел Тарас Качка признал, что Европейский союз не хочет пускать Украину на свой рынок. Политик констатировал, что соглашение между Киевом и Брюсселем вновь откладывается.

Автор: Константин Терехов
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