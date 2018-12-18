«Ситуация ниппель»: экс-депутат Рады рассказал о провале политики Украины в Евросоюзе

Киев, 18 декабря. Экс-депутат Рады Владимир Олейник рассказал, почему Украине не получится начать реализовывать свою продукцию на рынках Европейского союза.

Размышлениями на злободневную тему политик поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, озаглавив пост весьма красноречиво – «Система ниппель».

«Евросоюзу надоело постоянно объяснять украинским властям, что Украина не будет полноценным членом ЕС и рассчитывать на европейский рынок ей не стоит», — написал бывший депутат.

Олейник напомнил, что Европейский союз вводит ограничения даже для членов ЕС и, понятное дело, церемониться с Украиной не намерен в принципе.

«Украине не удастся зайти на рынок Европы, и без ограничения торговать своей продукцией. Евросоюз самих интересовал рынок Украины для своих товаров. Они этого добились», — продолжает рассуждать Владимир Олейник.

По мнению бывшего парламентария, Киев сам во всем виноват: в угоду Европейскому союзу Украина стала рвать все отношения с Россией, потеряла российский рынок, а теперь столкнувшись с европейской «стеной» обижается на ЕС.

«В принципе ситуация ниппель. Дуют в одну сторону. «Проклятые капиталисты» не видят Украину равным партнером. Используют в своих интересах, и обижаться нужно только на самих себя», — резюмировал бывший депутат Верховной рады.

Напомним, что на днях советник главы украинского министерства иностранных дел Тарас Качка признал, что Европейский союз не хочет пускать Украину на свой рынок. Политик констатировал, что соглашение между Киевом и Брюсселем вновь откладывается.