США беззащитны перед гиперзвуковым оружием РФ и КНДР — Конгресс

Вашингтон, 18 декабря. В Конгрессе США признали, что Соединенным Штатам нечего противопоставить гиперзвуковому вооружению, имеющемуся у России и Китая.

Соответствующий вывод был сделан в докладе главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США – Управления по подотчетности правительства, сообщает телеканал Fox News.

По данным авторов доклада, Соединенные Штаты не имеют как ударных гиперзвуковых систем, так и средств противодействия их применению. В документе подчеркивается, что разработки подобных вооружений ведутся в РФ и КНДР, и созданные образцы позволяют обойти большинство систем противоракетной обороны.

«Оно (гиперзвуковое оружие — прим.ред.) может применяться для усиления возможностей нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. Мер противодействия этому сейчас нет», — в США признали беззащитность перед гиперзвуковыми ракетами РФ и КНДР.

Ранее руководитель министерства обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что разработка гиперзвуковых вооружений становится главным из приоритетов для Пентагона, отмечая при этом, что приходится выступать в роли догоняющих, поскольку Россия и Китай продвинулись дальше по целому ряду направлений.

Вместе с тем, как сообщил первый заместитель Мэттиса Патрик Шанахан, США начнут проводить испытания гиперзвукового оружия раньше, чем можно было этого ожидать.

Ранее «Известия» предположили, что желание срочно обогнать оппонентов в создании гиперзвуковых вооружений привело США к решению выйти из ДРСМД. Если в России в приоритете стратегические ядерные силы и первым развернутым гиперзвуковым планирующим боевым блоком станет ядерный «Авангард» для межконтинентальной баллистической ракеты, то в США больше интересуются неядерными тактическими системами.

По мнению аналитиков, главными для развертывания гиперзвуковых вооружений Пентагона станут морские платформы, в первую очередь — подводные лодки. Так, первые испытания новой американской ракеты с радиусом действия в несколько тысяч километров прошли в конце ноября.

В России также уже созданы опытные образцы новой гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая, по словам экспертов, демонстрирует высочайший технический уровень. В отличие от американских (и российских глайдеров типа «Авангард»), «Циркон» использует гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель, потенциально обеспечивающий совершенно иной уровень маневренности, превосходящий все существующие на сегодня аналоги.