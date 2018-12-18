Во время провокации в Азове вблизи кораблей ВМС Украины находились 166 гражданских судов

Нью-Йорк, 18 декабря. Во время провокации в Керченском проливе 25 ноября вблизи кораблей ВМС Украины находились 166 гражданских судов.

С заявлением на тему на заседании генеральной ассамблеи международной организации по вопросу предложенной Украиной резолюции выступил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Украинские корабли не реагировали на законные требования служб охраны границы, совершали опасные маневры и создавали угрозу для нормальной навигации», — добавил дипломат.

Полянский напомнил, что российские пограничники во время украинской провокации действовали строго в рамках закона, пресекая 25 ноября провокационные действия трех кораблей ВМСУ.