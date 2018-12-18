Гуцериев заявил, что выяснит отношения с Запашным в суде

Москва, 18 декабря. Бизнесмен Михаил Гуцериев сообщил, что планирует подать в суд на Эдгара Запашного из-за обвинений в строительстве площадки для канадского Cirque du Soleil.

Гуцериев заверил журналистов, что все обвинения Запашного в его адрес — «клевета», и он готов подтвердить это в судебном порядке. По словам бизнесмена, которые приводит «Коммерсант», его возмутило «вранье» Запашного.

«Я хочу поставить этого хама на место, то есть общественности рассказать правду, как это все работает», — заявил Гуцериев.

Напомним, 15 декабря Эдгар Запашный рассказал о планах постройки в России филиала канадского Cirque du Soleil, что, по его мнению, негативно скажется на развитии отечественного циркового искусства. Как утверждает Запашный, строительство стационарной площадки североамериканского цирка в Москве ведется при активном участии фирмы Михаила Гуцериева.

В ответ на эти обвинения Гуцериев сообщил, что его компания занимается строительством киноконцертного зала по типу «Крокуса» и договор с Cirque du Soleil действительно существует, однако, речь идет не о стационарной площадке цирка, а лишь о ежегодной аренде сроком на шесть недель.

В свою очередь, Эдгард Запашный заявил, что о намерении Михаила Гуцериева построить стационарную площадку для Cirque du Soleil СМИ пишут уже несколько лет.