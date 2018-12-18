На Притомском проспекте в Кемерово образовалась пробка

Кемерово, 18 декабря. В столице Кузбасса на Притомском проспекте утром во вторник образовалась гигантская пробка.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, транспортный поток стоит от развязки на улицу Терешковой до Октябрьского проспекта, скорость движения составляет всего 10 километров в час.

Кроме того, это не единственная городская магистраль, где стоят машины: напряженная ситуация наблюдается на Кузнецком мосту, на Шахтеров, на Нахимова и на Логовом шоссе.